На границе Сирии и Иордании вновь открылся пункт пропуска

Это стало возможным благодаря российским военным

Сегодня исполняется ровно шесть лет, как Москва пришла на помощь народу Сирии. Наши военные прибыли в Арабскую республику после обращения президента Башара Асада. За это время при поддержке России правительственные войска вернули под контроль Дамаска 96,5% территории. Накануне транспортное сообщение с Сирией возобновила Иордания.

На сирийско-иорданской границе давно не было так людно. Пункт пропуска Насиб не работал почти всю войну, с тех пор, как террористы взяли под контроль южную часть провинции Дераа. Дорога домой многим сирийским беженцам оказалась закрытой. Двухлетний ребенок Шифы никогда не был на родине матери.

"Мой муж из Иордании, мы живем там. Но сегодня у меня появилась возможность приехать к родственникам в Дамаск. Я много лет не могла этого сделать. Теперь я снова смогу видеть своих родителей, когда захочу", - говорит Шифа Мхамашохи.

Насиб - самый большой таможенный пост на сирийско-иорданский границе. Через него в день могут проехать до 150 машин в каждую сторону, не считая грузового транспорта.

"Месяц назад сирийская и иорданская стороны подписали договор о возобновлении работы пункта пропуска. Эта дорога - транспортная артерия для торговли, туризма и возвращающихся беженцев", - говорит начальник полиции провинции Дераа Дирар Дандал.

Погранпереход проработал непродолжительное время в 2019-м, но из-за сложной обстановки вновь закрылся. Сейчас возобновить работу удалось, в том числе благодаря российскому центру по примирению враждующих сторон.

"Во многом это стало возможным благодаря процессу мирного постконфликтного урегулирования, который проводит правительство САР при посредничестве и гарантиях России", - говорит представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гуляев.

В силу сложной эпидобстановки Иордания требует при въезде ПЦР-тесты. В Сирии такой стоит сто долларов. В Аммане решили помочь. В столице королевства состоялось межправительственное совещание, на котором обсуждался и этот вопрос, также были подписаны новые торговые соглашения. В сирийской провинции Дераа тем временем продолжается процесс легализации бывших боевиков. К этому моменту без боя сдались 10 населенных пунктов. Изъято 1800 единиц оружия и амнистировано 6765 человек.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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