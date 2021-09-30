Эрдоган назвал причину приобретения С-400 у России

Если бы США согласились продать Турции ракетные комплексы Patriot, сделки с Россией не было бы

Если бы США согласились продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot, Анкаре не пришлось бы приобретать С-400. Об этом в среду, 29 сентября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Турция вправе укреплять собственную оборону, как сочтет нужным, и самостоятельно решать вопрос о приобретении вооружений.

Президент Турции заявил, что "оно того стоило", несмотря на осложнения в отношениях с Соединенными Штатами после сделки по С-400. Вместе с тем глава государства указал на принципиальную важность двусторонних отношений, пообещал работать над их укреплением и защитой, сообщает The New York Times.

В 2017 году Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400. Это решение спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал взамен приобрести американские комплексы Patriot и грозится отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

В июне 2021 года Эрдоган встретился с президентом США Джо Байденом. Во время встречи турецкий лидер заявил, что позиция государства по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 остается неизменной.

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