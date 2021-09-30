Суд освободил Бритни Спирс от отцовской опеки

Джеймс Спирс руководил жизнью дочери с 2008 года

Суд в Лос-Анджелесе удовлетворил ходатайство певицы Бритни Спирс и ее юристов об освобождении звезды от отцовской опеки. Решение вступило с силу незамедлительно.

Судья Бренда Пенни пришла к выводу, что ситуация с опекунством приобрела нездоровый характер. В связи с этим Джеймс Спирс лишен статуса опекуна своей дочери.

По решению суда исполнять опекунские функции в отношении распоряжения состоянием певицы будет юрист Джон Зейбел, кандидатуру которого предложили юристы Бритни.

Надзор за личной жизнью и здоровьем Спирс по-прежнему останется за юристом Джоди Монтгомери.

Судья подчеркнула, что данные решения являются временными, на следующем заседании будет решен вопрос о постоянной опеке, сообщает The New York Times.

Бритни Спирс находилась под опекой своего отца с 2008 года после появления психологических проблем на фоне неудач в личной жизни, злоупотребления алкоголем и наркотикам. Певица боролась за отмену опекунства, неоднократно обращаясь в суд. По словам адвокатов Бритни, ее отец потребовал около 2 млн долларов за отказ от опеки над певицей.

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