ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 233 миллиона

08:57
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Лидируют по-прежнему США

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 233 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Минздрав оценил охват беременных вакцинацией от коронавируса

По информации, полученной экспертами на утро 30 сентября, официально зарегистрировано 233 231 373 случая коронавируса. Скончались за время пандемии от связанных с COVID-19 заболеваний 4 773 860 пациентов.

Лидируют по числу заболевших коронавирусом по-прежнему США: там выявлено 43 349 187 случаев заражения COVID-19.          Второе место занимает Индия, здесь количество подтвержденных случаев достигло 33 716 451. Бразилия – на третьем месте в мире по распространению коронавируса, в стране за время пандемии зарегистрировано 21 399 546 заболевших, сообщает на своем сайте университет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.