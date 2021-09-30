Число заражений COVID-19 в мире превысило 233 миллиона

Лидируют по-прежнему США

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 233 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 30 сентября, официально зарегистрировано 233 231 373 случая коронавируса. Скончались за время пандемии от связанных с COVID-19 заболеваний 4 773 860 пациентов.

Лидируют по числу заболевших коронавирусом по-прежнему США: там выявлено 43 349 187 случаев заражения COVID-19. Второе место занимает Индия, здесь количество подтвержденных случаев достигло 33 716 451. Бразилия – на третьем месте в мире по распространению коронавируса, в стране за время пандемии зарегистрировано 21 399 546 заболевших, сообщает на своем сайте университет.

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