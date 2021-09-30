Экспресс-тесты на COVID-19 начнут делать в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ

Этот метод позволяет получить результат за 10-20 минут

В Москве с 1 октября начнет действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

Заммэра сообщила, что соответствующий приказ подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы.

Экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 начали проводить в тестовом режиме пациентам с симптомами ОРВИ в июле. Как отметила Ракова, у тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с результатом ПЦР-теста. Всего за 10-20 минут можно с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19.

С учетом высокой эффективности экспресс-тестов и в условиях подъема заболеваемости столичные власти решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. Это позволит оперативно поставить диагно и в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19.

Экспресс-тесты будут делать не только заболевшим. Если тест на антиген окажется положительным, тестирование пройдут все, кто проживает с больным. Вместе с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест, цитирует Анастасию Ракову АГН "Москва".

По состоянию на 27 сентября в России провели свыше 190,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены диагностическими тест-системами для выявления COVID-19, разработанными научным центром "Вектор" и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

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