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Двадцать человек эвакуированы из горящих домов в поселке на Камчатке

09:24
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние строения

Жилые дома горят в поселке Пахачи на Камчатке. Спасатели уже эвакуировали двадцать человек, сведений о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
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"Около 20 жителей домов были эвакуированы, пострадавших нет. В тушении задействованы 25 человек и 5 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении МЧС.

Утром 30 сентября поступила информация о загорании бесхозной постройки на 150 квадратных метрах. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Однако из-за сильных порывов ветра пламя быстро перекинулось на соседние строения, загорелись пять домов. Спасатели уточняют, что в селе Пахачи проживают около 300 человек, а наземного сообщения населенного пункта с Олюторским районом нет, передает ТАСС.

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