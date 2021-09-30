Сергей Собянин рассказал о московской программе тестирования инноваций

За полтора года программа стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний

Столичные власти с мая 2020 года продолжают реализацию программы пилотного тестирования инноваций, которая помогает инноваторам реализовать свою идею в реальной городской среде, с реальными заказчиками и клиентами. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились предоставить возможности для испытаний инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях. За полтора года по результатам тестирований было заключено более 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений. Выручка компаний-участниц выросла более чем в два раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 млн рублей.

В числе интересных проектов в московской программе пилотного тестирования инноваций Сергей Собянин назвал использование беспилотников в Первой градской больнице. Устройства позволяют быстрее доставить анализы из больничной палаты в лабораторию, а медицинские работники экономят силы, время и могут сосредоточиться на своей основной работе – оказывать помощь пациентам.

Станция автономного базирования помогает в работе спасателей. Специальный робот-манипулятор меняет аккумуляторы дронов, в результате они могут сутками находиться в воздухе без вмешательства операторов на земле. Внедрение этой инновации поможет спасти немало человеческих жизней.

В Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой пилотируется аппарат неинвазивного комплексного медицинского обследования "Медсканер БИОРС". Прибор позволяет использовать десять видов диагностики и восемь терапевтических методик. После обследования программа выполняет глубокий системный анализ и обработку данных с выдачей заключения и рекомендаций.

Несколько московских вузов стали площадками для тестирования инновационных образовательных платформ. В помощь студентам в РЭУ им. Плеханова тестируется платформа SELECTIIO, позволяющая разрабатывать качественные презентации, а также предлагать всем желающим студентам и преподавателям принимать участие в их анализе и оценке.

Другой пример образовательных инноваций – конструктор VR-проектов Varwin Education, не требующий от пользователя профессиональных навыков программирования. Его тестирование проходило в Государственном университете управления и московской школе № 1329.

Аналитический центр НАФИ тестирует систему "Цифровой гражданин". Она помогает гражданам оценить собственный уровень цифровой грамотности, чтобы выявить слабые места, повысить свою квалификацию и стать более востребованными специалистами на рынке труда. За год тестирование прошли более 20 тысяч человек.

В Российской государственной библиотеке для слепых тестируется система радиоинформирования и звукового ориентирования "Говорящий город", которая повышает доступность общественного транспорта и городской инфраструктуры.

В Центре социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой и Центре комплексной реабилитации инвалидов "Бутово" пилотируется студия по созданию мультфильмов Kids Animation Desk 2.0. Помимо съемок она предназначена для игровой терапии и развития творческих способностей детей.

Пилотное тестирование роботизированных собак проводится на площадке Реабилитационной школы-интерната № 32. Робот-собака способен распознавать жесты и определять расстояние до цели или объекта, танцевать, приветствовать и улыбаться своему "хозяину". Игра с роботом позволяет улучшить эмоциональное состояние детей и настроить их на позитивный лад.

На ВДНХ протестировали инновационное устройство расшифровки речи для слабослышащих "Чарли". Гаджет с искусственным интеллектом преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета человека с нарушениями слуха.

Всего за полтора года программа пилотного тестирования инноваций стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний в Москве. Присоединиться к программе в качестве площадки пилотирования, а также предложить свое технологическое решение для тестирования можно на единой платформе Московского инновационного кластера, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В августе Москва заняла 14-е место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future. Его составляет аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивая города, создавшие наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

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