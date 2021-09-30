Цены на газ в Европе обновили рекорд

С момента открытия торгов стоимость выросла на 3%

Новый рекорд установила цена на газ в Европе, свидетельствуют данные биржи ICE. На открытии торгов стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского хаба TTF была чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров. Но уже через несколько минут обновила исторический максимум, достигнув рекордных 1076 долларов - на 3% выше расчетной цены среды.

Эксперты считают, что рост цен на газ в Европе связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Предыдущий ценовой рекорд был достигнут накануне – в среду стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1060 долларов за тысячу кубометров. А закрылись торги 29 сентября на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

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