Роскомнадзор допустил наложение миллиардного штрафа на Facebook

Наказание грозит за повторное нарушение российского законодательства

На социальную сеть Facebook в России может быть наложен штраф размером более миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Представителей Facebook вызвали в Роскомнадзор для составления протокола о повторном нарушении российского законодательства, встреча запланирована на 4 октября. Суд определит размер штрафа для американской корпорации, который может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота.

По подсчетам экспертов, годовая выручка Facebook в России достигает 12 млрд рублей. Соответственно, штраф для компании может составить 1,2 млрд рублей, пишут "Ведомости".

Суд в Москве ранее разрешил Facebook отсрочить выплату штрафа в 26 млн рублей, наложенный на компанию за отказ удалить запрещенный контент. Сроки погашения штрафа продлены до 4 октября.

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