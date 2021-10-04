Как сложилась судьба участниц группы "ВИА Гра"

За 20 лет в составе группы было 20 участниц

О ней до сих пор говорят: "Надя - это и есть "ВИА Гра". Надежда Грановская трижды покидала группу и каждый раз думала, что навсегда. В этом году ей исполнилось 39. Она мать троих детей. Занимается дизайном и выглядит по-настоящему счастливой. Сегодня мало кто вспомнит, "ВИА Гра" начиналась как дуэт. Алёна Винницкая - "ВИА" и Надя Грановская - "Гра". Оказывается, намаяться можно и со свалившейся сверхпопулярностью. О чём Алёна Винницкая молчала два десятка лет? Какая "ВИА Гра" самая эффектная? И как сложились их судьбы? Подробнее - в нашем тексте.

Восемь лет она была главной "ВИА Грой" на всём постсоветском пространстве. Особенно для тех, кто ценит в поп-музыке не только глубину вокала. Сегодня Надежда Грановская - успешный дизайнер и просит хейтеров из Сети не учить её жить.

"Я понимаю, что найдутся люди, и немало, которые начнут тебе рассказывать, как тебе жить. И это так стандартно, это так касается вообще каждого человека. Даже те, кто пытается тебя грязью поливать, их это тоже касается и касалось. Но тем не менее, они почему-то забывают быстро об этом", - говорит она.

А вот ей не забыть, как каждый год на протяжении 20 лет её засыпали одними и теми же вопросами: "А у вас точно всё настоящее?" Грановская даже опубликовала в микроблоге свою школьную фотографию: "Смотрите и молчите". А она о "ВИА Гре" - больше ни слова.

"Мне просто надоело, поскольку это уже 20 лет. И 20 лет ты говоришь об одном и том же, когда твоя жизнь на сегодняшний день настолько насыщена на протяжении уже многих лет, а тебе приходится почему-то возвращаться в прошлое", - говорит Грановская.

Вера Брежнева в новом старом образе. Бывшая солистка "ВИА Гры" уверена: сексуальность из неё не вывести. Если что, то муж, Константин Меладзе, подтвердит.

"Муж одобрил. Он выбрал этот образ, кстати", - говорит Брежнева.

Она даже удалила свою фирменную родинку под губой. А та снова на месте.

"Слушай, я её удалила, но, видите, она проявляется опять. Она говорит: "Верочка, нет"", - показывает Грановская.

На школьных фотографиях юную Верочку не узнать. Будущий секс-символ коротко стриглась, не вылезала из мешковатой одежды и носила очки.

"Да, я носила очки до 21 года. И, в принципе, носила бы ещё, но я, слава богу, заработала денег и сделала себе лазерную операцию", - говорит она.

Грановская, Брежнева, Седокова: этот состав "ВИА Гры" многие считают золотым. Но общаются ли бывшие участницы между собой?

Анна Седокова благодарит журналистов, пришедших на презентацию её очередного сольного альбома, пятого по счёту.

"Я популярна уже около 20 лет, и вы всё равно приходите. Вы всё равно снимаете. Спасибо вам огромное!" - благодарит она.

Вот только журналисты снова спрашивают об успехе времён "ВИА Гры". И Седокова сердится.

"Как вы считаете, если бы вы остались в школе до сих пор, и там бы приходило новое поколение, у вас был бы такой успех, если бы вы в 35 лет сидели в 11-м классе?" - спрашивает она.

При этом сама Седокова не упускает случая подпустить шпильку и в адрес бывших коллег, и в адрес бывшего продюсера.

"Там знаешь, очень сильная психологическая манипуляция была. Скорее всего, на уровне типа... "Кто станет моей музой сегодня?" – рассказывает Седокова.

Но одно дело - под бокал вина рассказывать байки в Интернете, и совсем другое - очевидные факты.

— Аня, вы ведь работали с Константином Меладзе?

— А я уже всё, пойду, давайте? Спасибо.

Про "ВИА Гру" братьям Меладзе напоминают регулярно. В этом году Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз. Альбина Джанабаева теперь трижды мама.

В их семье подрастают 17-летний Константин и 6-летний Лука, а теперь прибавилась новорождённая дочка.

"Ну я работаю много уже, конечно. А Альбина дома сидит. Ну я думаю, ближайшие полгода она всё-таки, конечно, будет с малышкой, а там уже дальше... Может быть, она иногда будет как-то выезжать. Но это будут пока разовые", - говорит Меладзе.

Певец готовится заново познавать мир. Благо, опыт имеется. До Альбины он 25 лет прожил в браке с Ириной Меладзе, в девичестве Малухиной, подарившей Валерию Шотаевичу троих дочерей. В своём микроблоге женщина иронизировала о том, что "нет повести печальнее на свете, чем повесть..." о стареющем Ромео. Правда, потом Ирина всё же добавила, она вовсе не имела в виду своего бывшего мужа и его брата, Константина.

Свои полгода в "ВИА Гре" Татьяна Найник вспоминает с ностальгией.

"Да, это первый наш мужской журнал. В те времена ещё... Боже, какой это год? 2002-й", - говорит Татьяна.

Но и разочарования не скрыть.

"Нам было кайфово, и этим мы очень не нравились продюсерам, директору и прочим. Потому что между нами им не удалось сплести какие-то интриги и конкуренцию сделать", - говорит она.

В "ВИА Гру" Найник пришла на замену ушедшей в декрет Грановской. Ей даже пришлось перекраситься из блондинки в брюнетку. Но закрепиться в группе не получилось. Вернулась Грановская. А делать из трио квартет Константин Меладзе не стал.

"Был момент, когда мы вчетвером, может быть, думали, что мы будем вчетвером, и Костя нас вчетвером вызывал смотреть, как мы вообще смотримся. Но было принято всё-таки решение поменять одну чёрненькую на другую чёрненькую", - рассказывает Татьяна.

Она была в "ВИА Гре" всего полгода, а отойти от стресса, оказывается, не может вот уже два десятка лет. Её скандальные воспоминания в этом году наделали много шума. И хотя сольной карьеры у Найник не сложилось, в историю российского шоу-бизнеса её имя всё же вписано — "чёрненькая из "ВИА Гры".

"Уникальность нашего шоу-бизнеса заключается в том, что, несмотря на то, что первого состава уже давно нет и никто не помнит, что или кто был в первом составе "ВИА Гры", тем не менее, сами тренды, то есть бренды, они есть", - говорит музыкальный критик Артур Гаспарян.

С неё начиналась "ВИА Гра". Она же стала первой, кто покинул группу раз и навсегда. Конфликт с продюсером - это слухи. Алёна Винницкая признаётся, её просто вымотала жизнь по расписанию.

"У меня к нему не было ненависти. Просто я устала вообще от всей этой игры, от всего этого театра, я просто не могла там находиться. Психологически не могла. И поэтому я, естественно, ушла. Но обиды такой на Костю, что он мне что-то такое сделал плохое, у меня не было", - говорит Алена.

Меседа Багаудинова и Ольга Корягина, Татьяна Котова и Санта Димопулос, Кристина Коц-Готлиб и Ева Бушмина. "ВИА Гра" могла бы стать настоящей кузницей кадров, но самого большого сольного успеха добилась участница, которая была в составе всего четыре месяца.

Сегодня Светлана Лобода на вершине музыкального Олимпа. При этом из всех бывших она меньше остальных ассоциируется с группой "ВИА Гра".

"Конечно, у Светланы Лободы наиболее яркая сольная карьера из всех. По крайней мере сейчас, хотя, конечно, и у Альбины, и у Веры тоже были успешные песни и успешная карьера", - говорит светский журналист Алексей Остудин.

Так выглядит нынешний состав "ВИА Гры": Попова, Тарасова, Синецкая. Рыженькая, чёрненькая, беленькая. Временной парадокс: участницы по сути ровесницы самой группы, но наш шоу-бизнес и не на такое способен.

По материалам программы "Хватит слухов".

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