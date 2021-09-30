Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владивостоке

Задержан лидер неонацистской группировки
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт во Владивостоке. Задержан лидер неонацистской группировки.
"Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным следствия, местный неонацист намеревался повлиять на миграционную политику в России. Воздействовать на власти он собирался с помощью взрыва бомбы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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