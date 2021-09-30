Портал госуслуг вошел в топ-5 по посещаемости сайтов в сфере госуправления

Россия занимает первое место по дешевизне безлимитного интернета

Российский портал государственных услуг занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отметил заместитель главы правительства, позиция в пятерке самых посещаемых сайтов в сфере государственного управления означает, что российские власти движутся в верном направлении, прислушиваясь к потребностями и нуждам людей, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной.

При этом Россия входит в тройку стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает первое место по дешевизне безлимитного интернета. Ежедневно в России интернетом пользуются около 100 млн человек, причем показатель с каждым годом увеличивается, рассказал Дмитрий Чернышенко.

В числе задач, которые еще предстоит решить в области цифровизации, вице-премьер назвал обеспечение качественного интернета во всех российских школах и других социально значимых организациях. Кабмин планирует завершить эту работу до конца 2021 года.

Также в приоритете правительства находятся вопросы кибербезопасности и защиты детей в интернете, цитирует Чернышенко ТАСС.

Ранее опрос показал, как россияне относятся к цифровизации. 90% респондентов рассказали, что за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы. В числе довольных цифровыми сервисами 72% положительно оценивают интернет-портал государственных услуг.

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