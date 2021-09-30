Автошколы начнут учить будущих водителей на скоростных трассах

Изменится также количество часов обучения на площадке и в городе

Автошколы будут уделять больше времени отработке навыков вождения в городских условиях и начнут обучать навыкам управления транспортным средством в условиях автомагистрали. Это следует из ведомственного приказа Минпросвещения о внесении изменений в примерные программы подготовки водителей.

Ограничение на учебную езду по скоростным автотрассам было отменено в 2020 году. Однако автошколы не могли скорректировать учебные программы, поскольку приказ Минобразования не предусматривал такую возможность. Министерство внутренних дел выступило за устранение данного противоречия.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева пояснила, что с учетом новой нормы автошколы начнут включать определенные участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения.

Еще одна корректива обучения на права затронет распределение практических занятий. Соотношение учебных часов, выделяемых на отработку первоначальных навыков вождения ("площадка) и движение в условиях уличного трафика ("город) изменится с 24/32 для претендентов на права категории В и с 30/42 на 24/48 часов — для желающих получить категорию С.

Приказ Минпросвещения также отменяет норму о минимально допустимом метраже учебной площадки (ранее — 0,24 га). Это положение упразднят в связи с жалобами автошкол на то, что в крупных городах трудно найти и арендовать подходящую территорию.

Предварительная дата вступления в силу — 1 марта 2022 года. До этого предлагаемые поправки должны получить оценку в Минэкономразвития, пишет "Коммерсантъ".

В июле стало известно, что ГИБДД сможет лишать водителей прав дистанционно. С марта 2022 года врачи будут передавать в ведомство всю информацию об автомобилистах, а им самим не нужно будет предъявлять медсправки для получения и продления водительских удостоверений. На основании полученных сведений Госавтоинспекция сможет сама приостанавливать действие водительских прав на время внеочередной проверки здоровья водителя.

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