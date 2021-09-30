Пьяный кубинец забрался под крышу аэропорта "Внуково"

Он очень хотел улететь домой

В аэропорту "Внуково" спасатели МЧС провели необычную спецоперацию. Им пришлось снимать верхолаза, который забрался под крышу по металлическим конструкциям.

Экстремалом оказался уроженец Кубы. Он уже несколько дней находился в здании воздушной гавани, пытаясь поменять билеты и улететь из Москвы раньше, хотя его рейс только 3 октября. На 30-метровой высоте мужчина провел около четырех часов и сдаваться правоохранителям явно не собирался.

Как позже выяснилось, он был нетрезв. Что побудило верхолаза подвергнуть свою жизнь столь серьезной опасности, теперь выясняет транспортная прокуратура.

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