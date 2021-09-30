ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяный кубинец забрался под крышу аэропорта "Внуково"

12:13
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Он очень хотел улететь домой

В аэропорту "Внуково" спасатели МЧС провели необычную спецоперацию. Им пришлось снимать верхолаза, который забрался под крышу по металлическим конструкциям.

Экстремалом оказался уроженец Кубы. Он уже несколько дней находился в здании воздушной гавани, пытаясь поменять билеты и улететь из Москвы раньше, хотя его рейс только 3 октября. На 30-метровой высоте мужчина провел около четырех часов и сдаваться правоохранителям явно не собирался.

Как позже выяснилось, он был нетрезв. Что побудило верхолаза подвергнуть свою жизнь столь серьезной опасности, теперь выясняет транспортная прокуратура.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Кубинец залез под крышу терминала аэропорта Внуково
Кубинец залез под крышу терминала аэропорта Внуково
Аэропорт "Внуково"
Аэропорт "Внуково"
Кубинец залез под крышу терминала аэропорта Внуково
Кубинец залез под крышу терминала аэропорта Внуково
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.