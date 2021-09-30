Масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января

Роспотребнадзор назвал число привитых от коронавируса россиян. По данным замруководителя ведомства Вячеслава Смоленского, вакцинировались от COVID-19 около 50 миллионов граждан.

"Разработаны и зарегистрированы пять вакцин отечественного производства. Массовая вакцинация стартовала по решению президента России в январе 2021 года. Прививку уже получили почти 50 милионов россиян", - заявил Смоленский на российско-китайской конференции по проблемам COVID-19.

Сейчас в России доступны населению вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре имени Гамалеи Минздрава. Используется также "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова РАН. Масштабная вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января, передает "Интерфакс".

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