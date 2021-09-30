В Greenpeace рассказали о влиянии "нервозности" климата на погоду зимой

Оценки синоптиков становятся менее точными

Глобальные изменения климата приводят к тому, что погода становится все менее предсказуемой. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.

Эксперт пояснил, что привычная циркуляция в воздушных массах меняется. Неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо. В результате оценки синоптиков становятся менее точными.

Так называемая "нервозность" климата, по словам Яблокова, повышает амплитуду изменения погодных явлений. Зимой это может выражаться в новых рекордах как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья.

При этом дать точный прогноз относительно предстоящей зимы сложно, признал специалист в эфире радио Sputnik. Поэтому можно ожидать и классическую зиму, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как зимой 2019-2020 годов.

Синоптики ранее предупредили о "репетиции зимы" в некоторых регионах России. На них обрушатся мощные метели. В частности, вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram