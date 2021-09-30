Всех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными

По первому делу проходят восемь человек

Ленинский районный суд Кемерово начал оглашать приговор по первому делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Так, руководителей "Зимней вишни" признали виновными в оказании небезопасных услуг, а тушивших ТЦ пожарных - в халатности. По первому делу проходят восемь человек.

Менеджеры: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова. Им вменяется "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Далее - руководитель компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, отвечавший за монтаж и исправность сотрудник ЧОП Сергей Антюшин пожарной сигнализации Александр Никитин. Полозиненко и Никитину вменяется "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Антюшину – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"

И непосредственно сами пожарные: руководитель тушения пожара Андрей Бурсин и проигнорировавший короткий путь на четвертый этаж здания начальник пожарного караула Сергей Генин. Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

В результате пожара 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них - дети. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы 15 человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.

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