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Синоптик назвал москвичам дату "переобувки" автомобилей

11:35
  • четверг
  • 30 сентября 2021

После 20 октября среднесуточная температура опустится ниже плюс пяти градусов

Столичным автовладельцам нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю после 20 октября. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Москву пришли минусовые температуры

Как пояснил синоптик, после этой даты произойдет переход среднесуточной температуры через плюс пять градусов в сторону понижения. Именно при таких показания термометров "начинает дубеть автошина".

Тишковец также рассказал, что первый снег может выпасть в Москве после 28 октября, поскольку это средняя дата появления неустойчивого снежного покрова.

Однако метеоролог предупредил, что речь идет о символическом снеге, который сразу же будет таять, сообщает РИА Новости.

Синоптики ранее предупредили о "репетиции зимы" в некоторых регионах России. На них обрушатся мощные метели. В частности, вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области.

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