Синоптик назвал москвичам дату "переобувки" автомобилей

После 20 октября среднесуточная температура опустится ниже плюс пяти градусов
Столичным автовладельцам нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю после 20 октября. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Как пояснил синоптик, после этой даты произойдет переход среднесуточной температуры через плюс пять градусов в сторону понижения. Именно при таких показания термометров "начинает дубеть автошина".
Тишковец также рассказал, что первый снег может выпасть в Москве после 28 октября, поскольку это средняя дата появления неустойчивого снежного покрова.
Однако метеоролог предупредил, что речь идет о символическом снеге, который сразу же будет таять, сообщает РИА Новости.
Синоптики ранее предупредили о "репетиции зимы" в некоторых регионах России. На них обрушатся мощные метели. В частности, вихри с холодным воздухом накроют Прибайкалье, Красноярский край, Челябинскую и Курганскую области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram