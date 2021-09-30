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"За меня многие хотят!": Басков объяснил, почему до сих пор не женился

12:11
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Поиски невесты осложняет непростой характер и звездный статус Николая

Народный артист России Николай Басков в октябре отпразднует 45-й день рождения. Однако певец до сих пор пребывает в статусе холостяка. При этом претенденток на его сердце, по утверждению Баскова, немало.
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Николай уверяет: многие девушки хотели бы выйти за него замуж. Однако найти ту единственную непросто. Басков признается, что у него непростой характер и "очень тяжело близким людям со мной".

Звездный статус добавляет проблем с поисками невесты. Певец хочет найти девушку, которая полюбит его как человека, а не артиста Николая Баскова. При этом избраннице придется учесть, что знаменитость постоянно гастролирует, любит сцену и зрителя.

От замечаний относительно возраста Басков отмахивается. По его мнению, люди должны осознанно жениться и заводить детей только после 40 лет, поскольку в молодости бушуют гормоны и не дают ценить важные моменты, сообщает "Пятый канал".

Стоит отметить, что Николай Басков уже был женат. В 25 лет он сочетался браком с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. У пары родился сын Бронислав. Однако через семь лет супруги развелись, с единственным отпрыском Николай не поддерживает отношения.

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