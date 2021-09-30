Французов привили просроченной вакциной от коронавируса

Опасности для здоровья нет
Во Франции более 250 человек привили вакциной Pfizer с истекшим сроком годности.
Инцидент произошел в регионе Овернь - Рона – Альпы. Препарат использовался для вакцинации с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября.
В региональном Минздраве заявили, что опасности для здоровья привитых просроченной вакциной нет, однако нет гарантий эффективности.
Получившим дозу Pfizer с истекшим сроком годности предложили пройти повторную вакцинацию, передает РИА Новости.
На данный момент во Франции зарегистрировано 7 100 824 случаев коронавируса. Скончались 117 412 человек, сообщает университет имени Джона Хопкинса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram