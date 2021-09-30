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Французов привили просроченной вакциной от коронавируса

12:23
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Опасности для здоровья нет

Во Франции более 250 человек привили вакциной Pfizer с истекшим сроком годности.  
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Инцидент произошел в регионе Овернь - Рона – Альпы. Препарат использовался для вакцинации с 7 по 21 сентября, несмотря на срок годности до 5 сентября.  

В региональном Минздраве заявили, что опасности для здоровья привитых просроченной вакциной нет, однако нет гарантий эффективности.

Получившим дозу Pfizer с истекшим сроком годности предложили пройти повторную вакцинацию, передает РИА Новости.

На данный момент во Франции зарегистрировано 7 100 824 случаев коронавируса. Скончались 117 412 человек, сообщает университет имени Джона Хопкинса.

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