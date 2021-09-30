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Роспотребнадзор зафиксировал 90%-ю эффективность "ЭпиВакКороны"

12:06
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Минздравом зарегистрирована также "ЭпиВакКорона-Н"

В Роспотребнадзое заявили о 90-процентной эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Это один из пяти препаратов от COVID-19, зарегистрированных в России.
Названы преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

"ЭпиВакКорона"… к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - заявил на китайско-российском вебинаре по COVID-19 замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Это "Спутник V", созданная Центром имени Гамалеи при поддержке РФПИ, она уже одобрена в 70 странах. Доступны для вакцинации также "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН. Недавно Минздрав зарегистрировал препарат "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА Новости.

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