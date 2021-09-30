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Опрос показал, по каким причинам россияне меняют профессию

12:25
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Стремление повысить доход и профессиональное выгорание оказались на первых местах

Каждый третий россиянин, принявший участие в опросе государственной информационной системы "Работа в России", считает веской причиной для смены работы профессиональное выгорание. Об этом рассказал 31% респондентов.
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При этом 51% россиян убеждены, что подобный кризис может не наступить, если человек сразу нашел себя в профессии. 21% полагает, что профессиональное выгорание чаще всего настигает людей после 40 лет, примерно столько же заявили, что это может произойти после 30 лет. Только 7% опрошенных назвали возраст после 50 лет.

На первое место среди причин смены профессии участники исследования поставили желание повысить уровень дохода (37%). Профессиональное выгорание оказалось на второй позиции по частоте упоминания. Замыкает тройку отсутствие перспектив карьерного роста (20%).

Еще 12% опрошенных заявили, что причиной смены профессии может стать здоровье, не позволяющее трудиться именно по данной специальности, сообщает ТАСС.

Ранее опрос российских работодателей показал, что самыми невостребованными в стране являются представители спортивных и художественных профессий. Наиболее востребованы технические специалисты (56%), выпускники социально-экономических (31%) и строительных (20%) факультетов.

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