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Генштаб раскрыл планы на осенний призыв

12:25
  • четверг
  • 30 сентября 2021

По порядку проведения особых нововведений не ожидается

Осенний призыв на военную службу стартует 1 октября. По порядку его организации существенных отличий с предыдущими годами не ожидается, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский.
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"Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - заявил Бурдинский на брифинге.

Генерал-полковник добавил, что в осенний призыв в войска направят более 127 тысяч россиян. В прошлый призыв, весной 2021 года, в армию отправились более 134 тысяч человек, передает РИА Новости.

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