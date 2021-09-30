На Украине назвали возможную дату встречи Путина с Зеленским

В Киеве допускают обсуждение всего спектра тем

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться в конце 2021 года. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал источник в окружении главы Украины.

В Киеве нацелены "выйти на прямые переговоры с Путиным", заявил источник. Он допустил, что встреча лидеров двух стран может пройти если не в конце 2021 года, то в начале 2022 года.

При этом необходимо "понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", обсуждение может вестись по всему спектру тем, хотя в Москве не хотят поднимать темы Крыма и Донбасса, цитирует представителя окружения Зеленского "РБК — Украина".

26 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев не хочет выполнять Минские соглашения, поэтому встреча Владимира Путина с украинским президентом пока под вопросом. По словам Пескова, Владимир Путин к встрече с главой Украины, "что называется, был готов вчера", но камень преткновения именно в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

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