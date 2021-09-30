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Экс-главу "Тракторных заводов" задержали за крупную растрату

12:46
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Следствие требует его ареста

Экс-глава концерна "Тракторные заводы" Михаил Болотин задержан по делу о крупной растрате.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Следователи ФСБ намерены ходатайствовать о заключении 60-летнего Болотина под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Кроме Болотина, по делу проходят еще два человека.

Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 оборонных и гражданских машиностроительных компаний в нескольких регионах России.

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Михаил Болотин
Михаил Болотин
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