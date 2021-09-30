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Саркози приговорили к году тюрьмы

12:54
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Один из организаторов предвыборной кампании экс-президента получил 3 года

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Парижский исправительный суд, рассматривавший дело, приговорил политика к одному году заключения.
Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании

Как сообщает телеканал BFM, Саркози не отправят в тюрьму. Экс-президенту наденут электронный браслет. А вот одному из организаторов его предвыборной кампании, Жерому Лавриль, повезло меньше – его осудили на три года тюрьмы.

По версии обвинения, Саркози израсходовал на предвыборную кампанию почти в два раза больше средств, чем положено по закону. Расходы на организацию митингов по отчетности проходили как траты на внутрипартийные мероприятия.

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