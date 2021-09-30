Следователи нашли орудие убийства трех студенток в Гае

Убийца скрылся на автомобиле

На месте убийства трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области нашли кухонный нож.

Ранее сообщалось, что девушек зарубили топором, но эта версия не подтвердилась. "Орудие убийства – нож", - сказали РИА Новости в Следственном комитете.

Утром 30 сентября после тушения пожара в квартире на улице Молодежная в городе Гай обнаружили тела двух девушек со следами насильственной смерти. Во дворе дома нашли еще одно тело с аналогичными ранами.

Убитые девушки родом из Башкирии, им 17, 18 и 19 лет. В Гае они учились в медицинском колледже и снимали квартиру.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Расследование контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. Предполагаемый убийца скрылся на автомобиле ВАЗ-2115. Госномер машины передан на все посты ГИБДД. Источник "Ленты.ру" утверждает, что подозреваемый 2003 года рождения.

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