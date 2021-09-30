Пандемия изменила отношение россиян к шопингу

Жители России стали чаще расплачиваться бесконтактными способами

На фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне стали осторожнее относиться к походам по магазинам. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной платежной системы Visa.

Компания Wakefield Research по заказу Visa провела опрос потребителей из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

В России 57% опрошенных заявили, что не стали чаще ходить по магазинам в течение последнего года. В среднем в мире показатель составил 40%. Только четверть (23%) россиян стали чаще ходить в обычные магазины, еще 19% с большей настороженностью относятся к покупкам в офлайне.

Вместе с тем россияне стали чаще покупать товары в магазинах у дома: в ноябре только 39% из них покупали половину товаров в таких торговых точках, сейчас их доля выросла до 49%.

О том, что пандемия навсегда изменила способ расплачиваться за покупки, заявили 36% россиян. 74% российских потребителей рассчитывают найти терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине (общемировой показатель — 67%), а 30% откажутся покупать в магазинах, где нельзя оплатить покупки бесконтактно.

53% респондентов в России считают бесконтактную оплату одним из надежных способов защиты от коронавируса. 16% опрошенных заявили, что не использовали наличные деньги в течение последней недели, сообщает РИА Новости.

Из-за увеличения количества заболевших ковидом в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Нарушения выявлены в "Атриуме" на Курской, в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе, в ТЦ "Гагаринский".

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