ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пандемия изменила отношение россиян к шопингу

13:20
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Жители России стали чаще расплачиваться бесконтактными способами

На фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне стали осторожнее относиться к походам по магазинам. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной платежной системы Visa.
ТЦ "Авиапарк" в Москве могут закрыть из-за посетителей без масок

Компания Wakefield Research по заказу Visa провела опрос потребителей из США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, России, Сингапура и ОАЭ.

В России 57% опрошенных заявили, что не стали чаще ходить по магазинам в течение последнего года. В среднем в мире показатель составил 40%. Только четверть (23%) россиян стали чаще ходить в обычные магазины, еще 19% с большей настороженностью относятся к покупкам в офлайне.

Вместе с тем россияне стали чаще покупать товары в магазинах у дома: в ноябре только 39% из них покупали половину товаров в таких торговых точках, сейчас их доля выросла до 49%.

О том, что пандемия навсегда изменила способ расплачиваться за покупки, заявили 36% россиян. 74% российских потребителей рассчитывают найти терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине (общемировой показатель — 67%), а 30% откажутся покупать в магазинах, где нельзя оплатить покупки бесконтактно.

53% респондентов в России считают бесконтактную оплату одним из надежных способов защиты от коронавируса. 16% опрошенных заявили, что не использовали наличные деньги в течение последней недели, сообщает РИА Новости.

Из-за увеличения количества заболевших ковидом в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. Нарушения выявлены в "Атриуме" на Курской, в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе, в ТЦ "Гагаринский".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Мужчина в торговом центре
Мужчина в торговом центре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.