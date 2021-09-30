Кремль: непривитым от ковида жить будет менее удобно

Решений, касающихся ограничений для непривитых, на федеральном уровне пока не принимали

Уровень вакцинации населения в России пока находится на недостаточном уровне, несмотря на то, что власти полностью обеспечили населения вакцинами от коронавируса и прививочными пунктами.

Нужно активнее проводить разъяснительную работу о необходимости прививки от коронавируса, заявил пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым, передает РИА Новости.

"Прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу <…> будет вести к тому <…> что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что никаких решений, касающихся ограничений для непривитых от коронавируса, на федеральном уровне пока не принималось.

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