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Кремль: непривитым от ковида жить будет менее удобно

13:34
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Решений, касающихся ограничений для непривитых, на федеральном уровне пока не принимали

Уровень вакцинации населения в России пока находится на недостаточном уровне, несмотря на то, что власти полностью обеспечили населения вакцинами от коронавируса и прививочными пунктами.
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Нужно активнее проводить разъяснительную работу о необходимости прививки от коронавируса, заявил пресс-секретарь резидента Дмитрий Песков.  

В Кремле подчеркнули, что привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым, передает РИА Новости. 

"Прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу <…> будет вести к тому <…> что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что никаких решений, касающихся ограничений для непривитых от коронавируса, на федеральном уровне пока не принималось.

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