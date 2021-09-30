Режим работы Владимира Путина сохранит элементы удаленки

Сценарии полного возвращения президента к самоизоляции не прорабатываются

В графике работы президента России Владимира Путина сохранятся элементы удаленки. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер вышел из самоизоляции и продолжает работать в обычном режиме. Тем не менее, часть мероприятий проводится в удаленном формате.

Сценарии полного возвращения Владимира Путина к самоизоляции не прорабатываются, подчеркнул Песков. Он напомнил о напряженной эпидемиологической ситуации в стране, в связи с чем в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности.

Однако "система очень гибкая", и никак не ограничивает содержательную часть работы президента, рассказал его пресс-секретарь. В частности, видеоконференции будут использоваться на постоянной основе благодаря оперативности и с точки зрения экономии времени, цитирует Пескова ТАСС.

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября. Президент сообщил, что в его окружении был заболевший коронавирусом человек, с которым он тесно общался весь день. Тест главы государства на коронавирус показал отрицательный результат.

29 сентября российский лидер вышел из самоизоляции и провел очную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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