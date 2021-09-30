Песков отреагировал на венчание потомка Романова

В Кремле пожелали счастья молодым супругам

Венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с итальянкой Ребеккой Беттарини не является вопросом Кремля.

Мы не считаем это своим вопросом. Ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодоженам", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге состоится венчание 40-летнего Романова и 39-летней Беттарини. Год назад итальянка приняла православие с наречением ей имени Виктория Романовна.

Георгий Романов - один из последних ныне живущих прямых потомков царской семьи, единственный ребенок Марии Романовой и принца Прусского Франца Вильгельма.

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