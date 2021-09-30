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Путин и Эрдоган договорились вытеснить террористов из Идлиба

13:37
  • четверг
  • 30 сентября 2021

О деталях переговоров рассказал Дмитрий Песков

На переговорах в Сочи президенты России и Турции обсуждали среди прочих тем и проблему Сирии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость окончательно вытеснить террористов из сирийской провинции Идлиб, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Была подчеркнута необходимость… вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля признал, что не обладает полной информацией по этому вопросу. Но подтвердил, что тема на переговорах обсуждалась, была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям. Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября.

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