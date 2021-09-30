Путин и Эрдоган договорились вытеснить террористов из Идлиба

О деталях переговоров рассказал Дмитрий Песков

На переговорах в Сочи президенты России и Турции обсуждали среди прочих тем и проблему Сирии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули необходимость окончательно вытеснить террористов из сирийской провинции Идлиб, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Была подчеркнута необходимость… вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля признал, что не обладает полной информацией по этому вопросу. Но подтвердил, что тема на переговорах обсуждалась, была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям. Путин и Эрдоган встречались в Сочи 29 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram