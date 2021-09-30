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Мишустин назвал недостаточным количество привитых от ковида россиян

14:47
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Первый компонент получили почти 50 млн человек

Меры по борьбе с коронавирусом обсудили сегодня на заседании координационного совета при правительстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости фиксируют в 56 субъектах. При этом, по словам Михаила Мурашко, свыше 5 тысяч пациентов находятся в реанимации.

Массовая вакцинация продолжается, первый компонент получили почти 50 миллионов россиян. Но этого недостаточно.

Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо строго контролировать соблюдение санитарных норм в регионах и обеспечивать граждан всем необходимым.

"В субъектах Российской Федерации наращивается коечный фонд, уже развёрнуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. Большинство заболевших проводят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 млрд рублей. Это позволит обеспечить препаратами свыше полутора миллионов человек", - сказал Мишустин.

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