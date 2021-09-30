Появились подробности и кадры с места убийства трех студенток под Оренбургом

Полиция ищет убийцу

Следователи осматривают кухню в квартире, которую, предположительно, снимали три студентки филиала Орского медколледжа в городе Гай/ Айгиз было 17 лет, Адили – 18, и самой старшей Зульфие - 19 лет. На кухне - следы пожара, с которым сотрудники МЧС справились довольно быстро.

"30 сентября в ночное время после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодёжной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих девушек с насильственными повреждениями в виде колото-резанных ран. Во дворе дома также обнаружено тело третьей девушки с аналогичными телесными повреждениями", - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР России по Оренбургской области Радик Галимов.

Одна из девушек, судя по всему, пыталась спастись и смогла выйти на улицу, где от полученных ранений скончалась. Предварительно, всех троих убили топором. По другим сообщениям, ножом. В попытке скрыть следы, преступник поджог квартиру. Ни криков о помощи, ни шума борьбы никто из соседей не слышал. Знакомые девушек рассказали, что ничего необычного в их поведении не было.

"В 0:46 написала: "Я тебя люблю". Вот и всё. Они втроём были. Три подруги. Больше никого не было, потому что мы по видеозвонку в WhatsApp разговаривали с ней. Вообще спокойно сидели. Как обычно вели себя", - говорит знакомый Айгиз Ильнар.

Довольно быстро в руки местных журналистов попала ориентировка на молодого человека по имени Анвар, которого разыскивают в связи с подозрением в совершении этого тройного убийства. Якобы его автомобиль видели ночью возле дома. Однако сам Анвар смог связаться с представителями СМИ и рассказал, что ночью находился в шестистах километрах от Гая. И он уже разговаривал со следователями.

"Сказали, что это не точно и сказали, что просто подозревают. Сказали, где находишься, какая машина и где когда ездил. И я сказал: в Уфе как две недели", - рассказал по телефону Анвар.

Слова молодого человека, безусловно, проверят. Возбуждено уголовное дело. Все три девушки были родом из Башкирии. Познакомились непосредственно во время учёбы и решили вместе снимать квартиру буквально в десяти минутах от колледжа. О мотивах преступления пока не сообщается.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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