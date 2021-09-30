Киноведа Кирилла Разлогова проводили в последний путь

Он скончался на 76-м году жизни

В Москве сегодня простились с известным киноведом, талантливым журналистом, заслуженным деятелем искусств Кириллом Разлоговым. Траурная церемония прошла в Центральном доме кинематографистов.

Проводить в последний путь собрались близкие, друзья и коллеги. Кирилл Разлогов был блестящим профессионалом, знатоком отечественного и мирового кинематографа. Возглавлял Гильдию киноведов и кинокритиков России. Был программным директором Московского Международного кинофестиваля.

Он ушёл из жизни в воскресенье в возрасте 75-и лет. Похоронят Кирилла Разлогова на Ваганьковском кладбище.

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