Мишустин рассказал о росте госпитализаций с COVID-19 на 25%

Лучшим способом уберечься от опасных последствий болезни является вакцинация

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что каждый день в стране выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России увеличивают коечный фонд, рассказал Мишустин. К настоящему времени развернуто свыше 217 тысяч инфекционных коек. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей, им предоставляют бесплатные лекарства. Премьер подчеркнул, что российская система здравоохранения уже имеет опыт реагирования на различные сценарии развития событий.

Руководство субъектов Российской Федерации должно предпринимать меры реагирования с опорой на рекомендации санитарных врачей, заявил Мишустин. Федеральное правительство выделит регионам свыше 5 млрд рублей на приобретение бесплатных препаратов от коронавируса. Это позволит обеспечить лекарствами свыше 1,5 млн человек.

Председатель кабмина напомнил, что лучшим способом уберечься от опасных последствий COVID-19 является вакцинация. Исследования Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что тяжелые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей, сообщает РИА Новости.

30 сентября в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России зарегистрировано 23 888 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за тот же период 867 человек, выздоровели 18 826 заболевших.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 511 026 случаев инфекции. Умерли 207 255 пациентов. Выздоровели 6 672 767 человек.

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