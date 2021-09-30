В Дмитрове выясняют законность благоустройства территории у кремля

Там появились детские аттракционы

Детские аттракционы, квадросфера и все это вплотную к стенам Дмитровского кремля. Так местная администрация решила благоустроить территорию Музея-заповедника. Местные жители выступили против. Люди уверены, что строительство на территории объектов культурного наследия запрещено. Но так ли это? Делом уже заинтересовалась прокуратура.

Одни называют это строительство благоустройством, а другие - кощунственным отношением к городскому историческому наследию – Дмитровскому Кремлю, который немногим младше Москвы. С одной стороны – общественность.

— Это очень ультрасовременно, и на этом месте, вместе с храмом. Я считаю, что это диссонанс.

— Меня очень, как коренного дмитровчанина, волнует вопрос сохранения территории в первозданном виде, которая есть у нас в городе, ибо наш вал построен в 12 веке.

— Не понимаем, почему именно это место было выбрано для постройки детских аттракционов, и для постройки квадросферы. Непонятно, какого назначения.

С другой стороны – администрация, которая хочет облагородить музей-заповедник. И точно знает, зачем нужна квадросфера.

"Проходят работы по благоустройству. На данный момент, там устанавливается детская игровая площадка, и так же, возводится легковозводимая конструкция в виде шатра, в котором будут проходить различные программы интерактивного, просветительского, развлекательного характера", - говорит начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации города Дмитров Ирина Костышина.

Просветительская работа – дело нужное. Только инициативная группа жителей считает, что это нарушает 73-й федеральный закон – строительные работы рядом с объектами культурного значения запрещены. Но оказывается, строить на исторических землях можно, главное, чтобы новые постройки не перекрывали собой старые. И, скажем так, не выбивались из общего архитектурного ансамбля. По крайней мере, так объясняет руководство музея-заповедника Дмитровский кремль.

"Всё заключается именно в видовой оценке. Оценка была совершена, есть экспертиза, наши объекты, возводимые, они ничего не перекрывают. Даже сейчас мы с вами здесь находимся, и видим, что над крышами домов ничего не возвышается, люди, проходя по этой дороге, у них глаз не спотыкается", - говорит заместитель генерального директора музея-заповедника "Дмитровский Кремль" Татьяна Кучук.

Спотыкается, разве что, чувство прекрасного. Администрация получила все необходимые разрешения на проведение работ по благоустройству от Главного управления культурного наследия Московской области. Но инициативная группа горожан оспорила это решение в прокуратуре.

"Проводится проверка по соблюдению требований федерального законодательства при возведении, при проведении работ по благоустройству на территории Дмитровского вала, проверка не закончена, по результатам проверки будет принято решение, при наличии оснований о принятии тех или иных мер прокурорского реагирования", - говорит первый заместитель Дмитровского городского прокурора Никита Толкачев.

Администрация утверждает, что заранее были проведены общественные слушания, где обсуждался и проект, и само строительство. Их оппоненты: что о слушаниях было известно не всем, и возвели не то, что предлагали. Как бы то ни было, по итогам прокурорской проверки, станет понятно, вписывается верёвочный парк в архитектурный ансамбль древнего Дмитровского Кремля или нет. Произойдёт это не раньше конца октября.

Александра Панина, Марина Шишлакова, Юрий Тимошин и Илья Орлов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram