Кремль обратился к регионам в связи со всплеском заболеваемости COVID-19

Нужна своевременная реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг в ходе брифинга с журналистами, что федеральные власти пока не принимали решений о дополнительных мерах по ограничениям для непривитых от коронавирусной инфекции.

Как отметил кремлевский спикер, некоторые регионы уже вводят у себя различные меры, руководствуясь данными им особыми полномочиями.

"Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Цифры заболеваемости, уточнил Песков, растут "стремительно".

Также спикер заметил, что уровень вакцинации населения в России пока недостаточен, нужно активнее проводить разъяснительную работу о необходимости прививки.

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