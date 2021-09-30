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Кремль обратился к регионам в связи со всплеском заболеваемости COVID-19

14:02
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Нужна своевременная реакция

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг в ходе брифинга с журналистами, что федеральные власти пока не принимали решений о дополнительных мерах по ограничениям для непривитых от коронавирусной инфекции.
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Как отметил кремлевский спикер, некоторые регионы уже вводят у себя различные меры, руководствуясь данными им особыми полномочиями.

"Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Цифры заболеваемости, уточнил Песков, растут "стремительно".

Также спикер заметил, что уровень вакцинации населения в России пока недостаточен, нужно активнее проводить разъяснительную работу о необходимости прививки.

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