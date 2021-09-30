Краснокнижные потто поселились в Московском зоопарке

Они активны только ночью

В Московском зоопарке поселились очень редкие приматы - разновидность лори потто. Активны они только по ночам, причём в полной темноте, так что разглядеть или снять их на видеокамеру сложно.

Но сотрудники нашли выход: в Доме приматов, где и поселилась пара потто, время "перевёрнуто": ночью включается яркий свет, чтобы звери спали, а днём красный, при этом спокойный и комфортный для обитателей. Потто почти бесшумны, очень пугливы и редко спускаются на землю, всё время проводя на деревьях.

В зоопарке воссоздали привычную для них обстановку: установили искусственные деревья и стволы бамбука, а также протянули лианы, по которым зверьки совершают путешествия.

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