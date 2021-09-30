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Глава Минздрава оценил запасы вакцин от коронавируса в России

14:07
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Препаратов хватит на два месяца

Препятствий для вакцинации населения России от коронавируса нет. Во всех российских регионах накоплены достаточные запасы препаратов для прививок, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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"Вакцины запасов более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцины на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - сообщил министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По данным главы Минздрава, более 49 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от COVID-19. Двумя компонентами препарата привиты свыше 40 миллионов человек. Мурашко отметил, что около 1,5 миллиона россиян вакцинированы "Спутником Лайт" – это те, кто ревакцинировался или ранее переболел COVID-19, передает "Интерфакс".

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