Глава Минздрава оценил запасы вакцин от коронавируса в России

Препаратов хватит на два месяца

Препятствий для вакцинации населения России от коронавируса нет. Во всех российских регионах накоплены достаточные запасы препаратов для прививок, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вакцины запасов более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцины на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - сообщил министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По данным главы Минздрава, более 49 миллионов россиян получили первый компонент вакцины от COVID-19. Двумя компонентами препарата привиты свыше 40 миллионов человек. Мурашко отметил, что около 1,5 миллиона россиян вакцинированы "Спутником Лайт" – это те, кто ревакцинировался или ранее переболел COVID-19, передает "Интерфакс".

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