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Третья фаза испытаний "Спутника V" завершена

14:07
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Вакцина подтвердила высокий уровень эффективности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в четверг о завершении третьей фазы клинических испытаний разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Исследования проходили с участием пациентов старше 60 лет.

"Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета", - отметил глава Минздрав, которого цитирует "Интерфакс".

Мурашко уточнил, что в испытаниях приняли участие более 23 тысяч человек.

"Институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины", - сказал министр.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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