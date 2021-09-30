ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект нового бюджета России внесли в Госдуму

14:10
  • четверг
  • 30 сентября 2021

На нацпроекты в 2022 году потратят 2,74 триллиона рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает пресс-служба кабмина.
Мишустин раскрыл детали нового проекта бюджета

Уточняется, что проект предусматривает дополнительное финансирование национальных проектов и увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми, выплате пособий беременным женщинам, программах медицинской реабилитации.

Как следует из проекта, бюджет будет профицитным в следующие два года.

"Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей", - сказано в тексте.

Известно, что в следующем году на нацпроекты потратят 2,74 триллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Принятие бюджета в Госдуме
Принятие бюджета в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.