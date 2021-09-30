Проект нового бюджета России внесли в Госдуму

На нацпроекты в 2022 году потратят 2,74 триллиона рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Государственную думу проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что проект предусматривает дополнительное финансирование национальных проектов и увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми, выплате пособий беременным женщинам, программах медицинской реабилитации.

Как следует из проекта, бюджет будет профицитным в следующие два года.

"Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей", - сказано в тексте.

Известно, что в следующем году на нацпроекты потратят 2,74 триллиона рублей.

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