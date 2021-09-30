Россия и Турция договорились о сотрудничестве в космосе

Москва предлагает вместе работать над созданием платформ по запуску ракет

Россия и Турция будут вести совместную работу по освоению космоса. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, тема сотрудничества в космосе поднималась на переговорах в Сочи: Путин выступает за то, чтобы вместе с Турцией работать в космической сфере.

Проработкой конкретики и дорожной карты займутся делегации с обеих сторон. Уже имеются идеи о сотрудничестве в космической сфере в намного более продвинутом масштабе, рассказал президент Турции.

В частности, Москва предлагает вместе работать над созданием платформ по запуску ракет. Эрдоган уточнил, что одна из платформ будет располагаться на земле, другая — в море, сообщает телеканал NTV.

29 сентября, принимая Эдогана в Сочи, президент России Владимир Путин дал оценку нынешнему состоянию отношений Москвы и Анкары. Как отметил российский лидер, Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии, но и нарастили его. Кроме того, президент поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока".

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