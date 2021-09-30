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Саркози решил обжаловать приговор суда

14:25
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Экс-президента приговорили в году лишения свободы

Бывший президент Франции Николя Саркози намерен обжаловать приговор суда по делу о превышении расходов на выборы.
Саркози приговорили к году тюрьмы

"Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно", - заявил адвокат экс-президента Тьерри Эрзог.

Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. По версии следствия, экс-президент превысил дозволенный объем финансирования кампании в два раза, хотя знал о существовании порога.

Парижский исправительный суд, рассматривавший дело, приговорил политика к одному году заключения. Саркози разрешили отбывать срок дома при условии ношения электронного браслета.

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