Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации от гриппа

Прививать следует в том числе детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что важно делать прививки не только от COVID-19, но и от гриппа.

"В группе риска еще есть люди, которых не было раньше, это люди, перенесшие ковид и которые имеют особенности и иммунной депрессии, и воздействия вируса на иммунную систему. Это новая группа риска, которую также нужно прививать", - уточнила руководитель ведомства (цитата по РИА "Новости").

По словам Поповой, прививать следует в том числе детей. При этом на сегодняшний день темпы иммунизации недостаточны, добавила глава Роспотребнадзора.

Она заметила также, что сейчас от гриппа привито только 9,2 % от совокупного населения страны.

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