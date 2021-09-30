ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор напомнил о важности вакцинации от гриппа

14:23
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Прививать следует в том числе детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что важно делать прививки не только от COVID-19, но и от гриппа.
В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

"В группе риска еще есть люди, которых не было раньше, это люди, перенесшие ковид и которые имеют особенности и иммунной депрессии, и воздействия вируса на иммунную систему. Это новая группа риска, которую также нужно прививать", - уточнила руководитель ведомства (цитата по РИА "Новости").

По словам Поповой, прививать следует в том числе детей. При этом на сегодняшний день темпы иммунизации недостаточны, добавила глава Роспотребнадзора.

Она заметила также, что сейчас от гриппа привито только 9,2 % от совокупного населения страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мобильный пункт вакцинации от гриппа
Мобильный пункт вакцинации от гриппа
Вакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.