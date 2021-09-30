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Причины массового отравления в Норильске выясняют эксперты Роспотребнадзора

14:42
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Госпитализированы более 40 человек

Массовое отравление в Норильске: с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы 44 человека. Сотрудникам одного из предприятий города стало плохо после обеда в заводской столовой.
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"Санитарно-эпидемиологическое расследование на территории Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО "Велесстрой", питавшихся в столовой предприятия", - сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Подчеркивается, что пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Состояние заболевших - легкой и средней степени тяжести. Эксперты выявили нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность столовой приостановлена,  возбуждены дела об административном правонарушении, передает РИА Новости.

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