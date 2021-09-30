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Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

15:07
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 49 миллионов россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, где в стране сейчас наблюдаются самые высокие темпы вакцинации.
Минздрав разрешил клинические испытания вакцины "Бетувакс"

"Сегодня наиболее высокие темпы вакцинации мы видим в таких регионах, как Пензенская область. Также хорошо идет вакцинация в Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Республике Мордовия, Мурманской области, Карелии и Башкортостане", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Хотя бы одну дозу вакцины получили уже более 49 миллионов россиян, обе - около 40 миллионов.

Запасов препаратов в регионах хватит больше чем на два месяца, добавил министр.

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