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Названы возможные причины массовой гибели птиц в Крыму

14:56
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Погибло до 7 тысяч черношейных поганок и других пернатых

В северо-западной части полуострова Крым зафиксирована массовая гибель птиц. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказал председатель регионального государственного комитета по ветеринарии Валерий Иванов.
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Иванов уточнил, что сведения о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки поступили в начале недели. Ветеринарный комитет и Россельхознадзор принимают меры для купирования данного процесса, а также предотвращения его распространения на домашнюю птицу.

Отмечается, что погибло до 7 тысяч черношейных поганок, около 300 уток-пеганок, до 300 морских голубков, а также чайки-хохотуньи и чомги. Причину происшествия Иванов не указал.

Преподаватель кафедры геоэкологии географического факультета Крымского федерального университета Георгий Прокопов заявил, что причинами гибели птиц могло стать отравление химическими веществами, неблагоприятная экологическая обстановка или вирусная инфекция, сообщает РИА Новости.

В июле массовую гибель морских птиц зафиксировали в Приморском крае. Пляжи и прибрежные территории оказались буквально усыпаны тушками пернатых.

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