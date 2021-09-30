В Москву придет "марсианский" октябрь

Будет сухо, солнечно и тепло

Октябрь в Москве станет полной противоположностью сентябрю с его затяжными дождями. Теперь ожидается дефицит осадков, солнце и много пыли. Температура будет близка к климатической норме, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Октябрь будет "марсианский"… Из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть погода в некотором роде будет напоминать климат красной планеты", - рассказал Тишковец.

По данным синоптика, в Центральной России октябрь-2021 за счет первой половины ожидается относительно сухим - в первой половине месяца дефицит осадков может достичь 60%. А по температуре – близким к многолетним показателям метеостатистики. В то же время, солнечных периодов прогнозируется больше обычного, передает ТАСС.

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