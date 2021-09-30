На певицу Шакиру напали кабаны

Животные украли сумочку

В Испании два диких кабана напали на певицу Шакиру и ее восьмилетнего сына Милана.

Инцидент произошел в одном из парков Барселоны. Мама и ребенок не пострадали, однако кабаны успели утащить сумку певицы и мобильный телефон, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Periodico.

Спустя время сумочку и средство связи удалось найти. "Они убежали с сумкой в лес, там был мой мобильный телефон. Они уничтожили все", - сказала Шакира.

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