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На певицу Шакиру напали кабаны

15:12
  • четверг
  • 30 сентября 2021

Животные украли сумочку

В Испании два диких кабана напали на певицу Шакиру и ее восьмилетнего сына Милана.

Инцидент произошел в одном из парков Барселоны.  Мама и ребенок не пострадали, однако кабаны успели утащить сумку певицы и мобильный телефон, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Periodico.

Спустя время сумочку и средство связи удалось найти. "Они убежали с сумкой в лес, там был мой мобильный телефон. Они уничтожили все", - сказала Шакира.

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